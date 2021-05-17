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Вчера, 12:06

Генконсульство США в Екатеринбурге прекратило деятельность в соцсетях из-за сокращения штата

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Генконсульство США в Екатеринбурге объявило о прекращении деятельности в соцсетях из-за сокращения штата сотрудников по требованию правительства РФ.

«Мы вынуждены сообщить с глубоким сожалением, что обновление страницы Консульства США в социальной сети Facebook будет приостановлено в связи с сокращением штата наших сотрудников по требованию правительства РФ», — говорится в сообщении на странице Генконсульства США в Facebook.

Ранее УрБК писал об отъезде из Екатеринбурга Генконсула США Эми Сторроу.

Напомним, что в апреле 2021 года Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило выдачу виз.

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