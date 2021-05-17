В «Мотиве» не располагают информацией об аресте имущества компании

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. В компании «Мотив» (ООО «Екатеринбург-2000») не располагают информацией об аресте имущества сотового оператора и топ-менеджеров.



ООО «Екатеринбург-2000» не осведомлено о каких-либо ограничительных мерах в отношении имущества, как организации, так и генерального директора. Общество не уведомлялось и не участвовало в судебных заседаниях, правовую позицию по данным вопросам не выражало. В картотеках судебных дел отсутствуют какие-либо данные о судебных заседаниях и состоявшихся судебных решениях по изложенным в СМИ фактам», — говорится в сообщении.



В понедельник, 17 мая 2021 года, СМИ сообщили об аресте имущества гендиректора «Мотива» Алексея Артемасова и компании в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.