Черный чай в России может подорожать на 12% из-за распространения COVID-19 в Индии

УрБК, Москва, 18.05.2021. Российские торговые сети с 17 мая 2021 года начали получать уведомление о повышении цен на черный чай на 12%, пишет газета «Коммерсантъ».
Уведомления о подорожании поступили на фоне информации о закрытии 90 плантаций в Индии из-за распространения коронавирусной инфекции среди работников.
«Индия является крупнейшим производителем черного чая, а мы в России на 90% пьем черный чай. Ситуация в Индии для нас определенную обеспокоенность вызывает», — заявил генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, после закрытия плантаций объем поставок в Россию черного чая может сократиться на 10%.
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