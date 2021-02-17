Черный чай в России может подорожать на 12% из-за распространения COVID-19 в Индии

УрБК, Москва, 18.05.2021. Российские торговые сети с 17 мая 2021 года начали получать уведомление о повышении цен на черный чай на 12%, пишет газета «Коммерсантъ».



Уведомления о подорожании поступили на фоне информации о закрытии 90 плантаций в Индии из-за распространения коронавирусной инфекции среди работников.



«Индия является крупнейшим производителем черного чая, а мы в России на 90% пьем черный чай. Ситуация в Индии для нас определенную обеспокоенность вызывает», — заявил генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире радиостанции «Говорит Москва».



По его словам, после закрытия плантаций объем поставок в Россию черного чая может сократиться на 10%.