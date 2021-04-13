УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:08

«Россети Урал» — «Екатеринбург» присоединили к электросетям третий дом в ЖК «Ньютон Парк»

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. «Россети Урал» — «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») завершили работы по технологическому присоединению нового жилого дома ЖК «Ньютон Парк», расположенного на пересечении улиц Краснолесья и Михеева.

Как сообщает отдел по связям с общественностью «Россети Урал» — «Екатеринбург», на начальном этапе энергетики доукомплектовали ячейки распределительного устройства на подстанции 110 кВ «Академическая» (ПС) и построили кабельную линию 10 кВ от ПС до трансформаторной подстанции заявителя, что позволило осуществить присоединение к электрическим сетям уже третьего по счету дома.

«Современной 36-этажной высотке выделено почти 400 кВт мощности. Всего на энергоснабжение крупного жилого комплекса заявлена мощность 3,3 МВт», — сообщают в компании.

В 2021 году компания планирует осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям более 50 жилых домов с суммарной мощностью свыше 79 МВт, уточняют в «Россети Урал» — «Екатеринбург».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.04.2021 «Россети Урал» обеспечили электроснабжение ТРЦ VEER mall в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» обеспечили электроснабжение крупнейшего ...

18.02.2021 Энергетики «Россети Урал» — «Челябэнерго» подключили к электросетям приют для животных в Агаповском районе Южного Урала

УрБК, Челябинск, 18.02.2021. Энергетики Магнитогорских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» ...

20.10.2020 Энергетики «Россети Урал» построили электросетевой комплекс для нуждающихся семей и сирот в Пласте

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2020. В городе Пласт Челябинской области специалисты производственного отделения «Троицкие ...

08.10.2020 «Россети Урал» подключили к электросетям новостройку в Южноуральске

УрБК, Челябинск, 08.10.2020 Специалисты производственного отделения «Троицкие электрические сети» филиала «Россети ...

22.09.2020 Энергетики компании «Россети Урал» обеспечили электроснабжение двух объектов телевещания на Южном Урале

УрБК, Челябинск, 22.09.2020. Энергетики Магнитогорских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» ...

Популярные новости
19.04.2021«Атомстройкомплекс» осваивает новую технику20.04.2021Незаконный миллион19.04.2021«Находим покрышки и кирпичи»20.04.2021«Восемь негритят» Свердловской области21.04.2021«Солнечный»: продолжение парковочного эксперимента
Архив новостей
Май 2021 (307)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18