«Россети Урал» — «Екатеринбург» присоединили к электросетям третий дом в ЖК «Ньютон Парк»

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. «Россети Урал» — «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») завершили работы по технологическому присоединению нового жилого дома ЖК «Ньютон Парк», расположенного на пересечении улиц Краснолесья и Михеева.



Как сообщает отдел по связям с общественностью «Россети Урал» — «Екатеринбург», на начальном этапе энергетики доукомплектовали ячейки распределительного устройства на подстанции 110 кВ «Академическая» (ПС) и построили кабельную линию 10 кВ от ПС до трансформаторной подстанции заявителя, что позволило осуществить присоединение к электрическим сетям уже третьего по счету дома.



«Современной 36-этажной высотке выделено почти 400 кВт мощности. Всего на энергоснабжение крупного жилого комплекса заявлена мощность 3,3 МВт», — сообщают в компании.



В 2021 году компания планирует осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям более 50 жилых домов с суммарной мощностью свыше 79 МВт, уточняют в «Россети Урал» — «Екатеринбург».