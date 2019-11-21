Житель Екатеринбурга взыскал с автосалона «Пегас» 345 тыс. рублей за допуслуги при продаже автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Суд в Екатеринбурге обязал автосалон вернуть покупателю иномарки в общей сложности 345 тыс. руб., уплаченных по дополнительному соглашению к договору купли-продажи автомобиля.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в июле 2020 года екатеринбуржец приобрел в автосалоне автомобиль Renault Logan Stepway на сумму 1 млн руб. При этом продавец иномарки ООО «Пегас» выкупил у мужчины его прежний автомобиль.
Деньги за проданный автомобиль в сумме 350 тыс. руб. покупатель внес сразу в качестве первоначального взноса за иномарку. После заключения всех сделок житель Екатеринбурга обнаружил, что в качестве первоначального взноса автосалон засчитал только 180 тыс. руб., а оставшиеся 170 тыс. руб. засчитал в качестве оплаты за допоборудование нового авто.
Как выяснилось позже, заявленное автосалоном дополнительное оборудование, является базовым и установлено на автомобиль заводом-изготовителем.
Покупатель направил претензию о возврате уплаченных по допсоглашению средств, которая была оставлена без удовлетворения, в связи с чем екатеринбуржец обратился в суд.
«В суде покупатель просил признать дополнительное соглашение к договору купли-продажи с компанией «Пегас» расторгнутым и взыскать с автосалона убытки в размере 170 тыс. руб., неустойку — 170 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 50 тыс. руб. и штраф», — сообщает пресс-служба свердловского облсуда.
Чкаловским районным судом Екатеринбурга требования истца были удовлетворены частично. Решением суда допсоглашение было расторгнуто, с продавца иномарки в пользу покупателя взыскано 170 тыс. руб. уплаченных им ранее средств, а также еще 175 тыс. руб. в виде неустойки, компенсации морального вреда, штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Также суд обязал компанию «Пегас» оплатить 6 тыс. 600 руб. в доход местного бюджета государственной пошлины.
Ответчик попытался оспорить такое решение, но облсуд оставил решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга без изменений.
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Свердловский областной суд отменил решение Ревдинского городского суда, который ранее ...11.12.2018 В Екатеринбурге суд взыскал с «Максидома» 120 тыс. рублей за продажу неисправного телевизора
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. В Екатеринбурге за отказ вернуть деньги за неисправный телевизор суд обязал компанию ...31.10.2018 Сеть DNS выплатит жителю Каменска-Уральского 140 тыс. рублей за некачественный компьютер
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. Красногорский районный суд Каменска-Уральского взыскал с ООО «ДНС-Ритейл» (до ...18.10.2017 Суд взыскал с екатеринбургского автосалона «Римэкс Моторс» почти 1,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. Свердловский областной суд оставил в силе решение Чкаловского районного суда ...25.09.2017 «Автомир Премьер» выплатит клиенту из Екатеринбурга 10 тыс. рублей компенсации за ошибку на сайте
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. Октябрьский районный суд Екатеринбурга обязал ООО «Автомир Премьер» выплатить ...