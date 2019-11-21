Житель Екатеринбурга взыскал с автосалона «Пегас» 345 тыс. рублей за допуслуги при продаже автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Суд в Екатеринбурге обязал автосалон вернуть покупателю иномарки в общей сложности 345 тыс. руб., уплаченных по дополнительному соглашению к договору купли-продажи автомобиля.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в июле 2020 года екатеринбуржец приобрел в автосалоне автомобиль Renault Logan Stepway на сумму 1 млн руб. При этом продавец иномарки ООО «Пегас» выкупил у мужчины его прежний автомобиль.



Деньги за проданный автомобиль в сумме 350 тыс. руб. покупатель внес сразу в качестве первоначального взноса за иномарку. После заключения всех сделок житель Екатеринбурга обнаружил, что в качестве первоначального взноса автосалон засчитал только 180 тыс. руб., а оставшиеся 170 тыс. руб. засчитал в качестве оплаты за допоборудование нового авто.



Как выяснилось позже, заявленное автосалоном дополнительное оборудование, является базовым и установлено на автомобиль заводом-изготовителем.



Покупатель направил претензию о возврате уплаченных по допсоглашению средств, которая была оставлена без удовлетворения, в связи с чем екатеринбуржец обратился в суд.



«В суде покупатель просил признать дополнительное соглашение к договору купли-продажи с компанией «Пегас» расторгнутым и взыскать с автосалона убытки в размере 170 тыс. руб., неустойку — 170 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 50 тыс. руб. и штраф», — сообщает пресс-служба свердловского облсуда.



Чкаловским районным судом Екатеринбурга требования истца были удовлетворены частично. Решением суда допсоглашение было расторгнуто, с продавца иномарки в пользу покупателя взыскано 170 тыс. руб. уплаченных им ранее средств, а также еще 175 тыс. руб. в виде неустойки, компенсации морального вреда, штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Также суд обязал компанию «Пегас» оплатить 6 тыс. 600 руб. в доход местного бюджета государственной пошлины.



Ответчик попытался оспорить такое решение, но облсуд оставил решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга без изменений.