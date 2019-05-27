В Нижнем Тагиле прошел благотворительный забег ЕВРАЗа в рамках мероприятия «Дай пять!»

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2021. В Нижнем Тагиле в рамках городского спортивного мероприятия «Дай пять!» прошел седьмой благотворительный забег ЕВРАЗа, сообщает пресс-служба компании.



Всего в спортивном состязании приняли участие около 1,5 тыс. человек. Среди них сотрудники и дети работников ЕВРАЗа, а также жители Нижнего Тагила, Качканара, Екатеринбурга, Лесного, Кушвы, Алапаевска, Верхней Салды, Невьянска, сел Петрокаменского, Николо-Павловского, поселка Горноуральского.







Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов отметил, что забег в очной форме стал возможен благодаря тому, что больше половины сотрудников предприятия прошли вакцинацию от коронавируса. Общая доля работников с антителами составляет 70%. Во избежание скопления людей на старт спортсменов выпускали группами.



Забег прошел с соблюдением санитарных ограничений, действующих в регионе, участники не нарушали масочный режим и держали безопасную дистанцию. Соревнования проходили в 30-градусную жару, поэтому особое внимание уделялось самочувствию бегунов. Волонтеры следили за тем, чтобы всем хватило воды. Возле трассы дежурили медики.



«Сегодня отличная погода, но она сложна для участников, хотя именно при такой температуре работают люди в горячих цехах ЕВРАЗ НТМК. Спасибо им за тяжелый труд, благодаря которому развиваются наш комбинат, компания, город», — отметил Денис Новоженов.







Традиционно взрослые пробежали дистанцию 5 км, дети — 1 км. Каждому выдавался индивидуальный стартовый номер с чипом для фиксации времени. По результатам забега абсолютным чемпионом с результатом 16 минут, 8 секунд стал газовщик доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Петр Медведев, среди женщин дистанцию быстрее всех преодолела студентка Виталия Панкова — за 19 минут, 32 секунды. Победительница прошлых лет, экономист ЕВРАЗ НТМК Валентина Зыкова заняла второе место, она прибежала на несколько секунд позднее.



Среди детей в разных возрастных категориях победителями стали Алина Сулейманова, Александра Скоробогатых, Кристина Марфута, Вадим Кутергин, Виктор Горин, Роман Неволин.



В этом году из-за ограничений на мероприятии работало меньше активных площадок, однако для всех любителей бега, болельщиков и гостей праздника была подготовлена концертная программа, работали фотобудка и видеоспиннер, гости увидели показательные выступления воркаутеров и тхэквондистов, цирка «Аншлаг», вокальных и танцевальных коллективов Дворца культуры металлургов.



6 июня забег «Дай пять!» пройдет в Новокузнецке, а 19 июня — в Москве. Работники дивизиона «Урал», победившие в забеге, примут участие в мероприятии в Москве.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа