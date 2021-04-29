«Уральские авиалинии» с начала июня начнут выполнять рейсы по маршруту Екатеринбург — Минск — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. «Уральские авиалинии» со 2 июня начнут выполнять регулярные еженедельные рейсы по маршруту Екатеринбург — Минск — Екатеринбург, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Рейс U6-2211 Екатеринбург — Минск будет вылетать в 00.45 (прилет в 02.05, время в пути 3 часа 20 минут). Рейс U6-2212 Минск — Екатеринбург — в 03.05 (прилет в 08.15, время в пути 3 часа 10 минут).



Стоимость авиабилета от 10 тыс. руб. в одну сторону и от 19 тыс. руб. за билет туда-обратно. Билеты на сайте авиакомпании uralairlines.ru, в мобильном приложении UralAirlines, в авиакассах и по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262.



«Чтобы улететь в Беларусь, российским пассажирам потребуются только паспорт, билет и справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета (детям до 6 лет справки не требуются). Для возвращения в Россию нужно будет заполнить анкету на портале «Госуслуги», а также сделать два ПЦР-теста на COVID-19 после прилета в РФ. Перед полетом ознакомьтесь с актуальными правилами въезда в страны», — говорится в сообщении.