УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 17:54

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,44%

По состоянию на 17 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 51 тыс. 386 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 14 мая число безработных составляло 51 тыс. 960 человека. Таким образом, за последние три дня показатель сократился на 574 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,44%.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 16:09 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,44%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. По состоянию на 17 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 51 тыс. 386 ...

11.05.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,58%

По состоянию на 11 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 54 тыс. 268 безработных. Об этом сообщает ...

11.05.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,58%

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. По состоянию на 11 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 54 тыс. 268 ...

04.05.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,7%

По состоянию на 4 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 56 тыс. 925 безработных. Об этом сообщает ...

15.03.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 3,86%

По состоянию на 15 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 81 тыс. 806 безработных. Об этом сообщает ...

Популярные новости
19.04.2021«Атомстройкомплекс» осваивает новую технику20.04.2021Незаконный миллион19.04.2021«Находим покрышки и кирпичи»20.04.2021«Восемь негритят» Свердловской области21.04.2021«Солнечный»: продолжение парковочного эксперимента
Архив новостей
Май 2021 (256)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18