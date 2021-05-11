Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,44%

По состоянию на 17 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 51 тыс. 386 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 14 мая число безработных составляло 51 тыс. 960 человека. Таким образом, за последние три дня показатель сократился на 574 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,44%.
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