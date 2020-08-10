Объем вкладов свердловчан к 1 апреля 2021 года достиг почти 800 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Объем средств, которые жители Свердловской области накопили на банковских вкладах, к 1 апреля 2021 года составил почти 800 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка РФ.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем банковских вкладов увеличился на 4%.
«Несмотря на то что доходность по вкладам в последнее время снижается, жители области по-прежнему предпочитают хранить деньги в банках. На это влияет, с одной стороны, безопасность таких вложений — вклады на сумму не выше 1,4 млн руб., а в некоторых случаях — до 10 млн руб. застрахованы государством, с другой — удобство оформления», — заявил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.
По объему средств, размещенных на банковских вкладах, Свердловская область занимает второе место в Уральском федеральном округе и на шестом месте в стране. В среднем на одного жителя региона приходится примерно 190 тыс. руб. накоплений, уточняют в пресс-службе Уральского ГУ ЦБ РФ.
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