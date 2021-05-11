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Вчера, 17:43

В Екатеринбурге усилят контроль за соблюдением противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил комитету административных органов горадминистрации усилить контроль за соблюдением противопожарного режима на территории муниципалитета.

Как отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, за минувшие сутки в городе зарегистрировано 23 возгорания. Усилиями МЧС России удалось избежать серьезных последствий и жертв.

Отмечается, что по условиям противопожарного режима запрещается посещение гражданами лесов и торфяных массивов в границах Екатеринбурга (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах) и въезд на их территорию личных транспортных средств (за исключением въезда для проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности и проезда через лесные массивы на территорию садоводческих некоммерческих товариществ).

Также запрещено использование открытого огня и разведение костров при проведении любых работ и мероприятий, а также выжигание растительности и ее остатков (сельскохозяйственные палы) на земельных участках всех форм собственности. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен штраф в размере 4 тыс. руб. для физлиц, в размере 30 тыс. руб. для должностных лиц, в размере до 400 тыс. руб. для юрлиц.

В период действия особого противопожарного режима муниципальные служащие, спасатели и сотрудники правоохранительных органов проводят разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения элементарных требований безопасности.

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