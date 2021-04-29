Пятиэтажки не пойдут под снос

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная разработке механизма комплексного развития территорий (КРТ) в Свердловской области. В ходе мероприятия представители регионального минстроя пояснили, что в регионе не планируется массовый снос пятиэтажных домов.



Ранее появилась информация, что свердловские власти определили критерии для включения домов в проекты КРТ. Как сообщал департамент информполитики Среднего Урала, в зону комплексного развития территорий могут попасть дома высотой в три этажа и ниже, имеющие деревянные стены или деревянные перекрытия и построенные до 1970 года. В Екатеринбурге насчитывается свыше 1,3 тыс. таких строений. Также в проекты КРТ могут включать дома высотой до пяти этажей, сданные в эксплуатацию в период с 1946 по 1970 год включительно. Кроме того, в зону комплексного развития территорий могут попасть дома до пяти этажей, в которых отсутствуют централизованные водопровод, канализация, электричество или отопление.



Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков пояснил, что речь не идет о массовом сносе «сталинок», «хрущевок» и «брежневок».



«Пятиэтажные объекты могут включить в зону комплексного развития территорий. Однако это может коснуться только тех домов, которые построены по экспериментальным технологиям. Таких объектов в регионе не так много. Речь идет об уникальных случаях. Поэтому гражданам, которые проживают в пятиэтажных панельных домах, нет смысла беспокоиться, что они попадут в зону КРТ. Типовых объектов это не коснется», — рассказал М. Волков.





«Всерьез рассуждать о массовом включении пятиэтажек в зону КРТ не стоит. Здесь все зависит исключительно от экономики. В Екатеринбурге и во всех остальных российских городах (кроме Москвы) нет такого рынка, который бы позволял сносить многоэтажные дома типа — «сталинки», «хрущевки» и так далее. Поэтому все разговоры на эту тему бессмысленны», — считает директор строительной компании «Астон», глава Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.



По его мнению, разрабатываемый механизм КРТ в регионе придется оптимизировать несколько лет, чтобы он эффективно заработал. Эксперт видит два серьезных риска для реализации этой инициативы. Первый — отсутствие серьезных стимулов у многих жильцов голосовать за включение своего дома в зону КРТ. Второй — возможный отказ некоторых застройщиков участвовать в таких проектах из-за отсутствия каких-либо льгот.





Председатель совета Уральской палаты недвижимости (УПН) Валерия Козлова рассказала, что в обществе сложились завышенные ожидания от реализации программы КРТ в регионе.



«Мы не ждем, что запуск этого механизма ощутимо повлияет на рынок жилья в среднесрочной перспективе. Объемы строительства на таких площадках не станут определяющими для Екатеринбурга. Такого ажиотажа, который был после запуска льготной ипотеки, точно не будет. При этом хочу отметить, что механизм КРТ может сделать рынок более сбалансированным. Мне кажется, именно для этого его и запускают», — отмечает В. Козлова.



Председатель совета УПН полагает, что влияние проектов КРТ на рынок жилья малых городов Свердловской области должно быть более сильным, чем в Екатеринбурге. Она связывает это с тем, что там более высокая доля малоэтажной застройки. Однако для запуска проектов КРТ в малых городах требуются дополнительные государственные вливания.



Напомним, что 16 марта законопроект о комплексном развитии территорий утвердило региональное Заксобрание. Разработкой документа в Свердловской области занялись в связи с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ о комплексном развитии территорий, предусматривающий расселение ветхого и аварийного жилья в регионах.



Федеральный закон о КРТ определяет только концептуальные рамки проектов по реновации. Все практические аспекты — определение границ такой территории, утверждение адресных программ, на основании которых планируется снос, реконструкция объектов капитального строительства, установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, — отданы на откуп региональным властям. Принятый закон о КРТ во многом носит рамочный характер. Все детали будут прописаны в отдельных правовых актах, которые планируют подготовить к III кварталу 2021 года.