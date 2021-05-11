Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,44%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. По состоянию на 17 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 51 тыс. 386 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 14 мая число безработных составляло 51 тыс. 960 человека. Таким образом, за последние три дня показатель сократился на 574 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,44%.



