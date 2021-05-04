Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро вырос на 3 коп.

УрБК, Москва, 17.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 14,31 коп., до 73,85 руб., курс евро вырос на 3,35 коп., до 89,65 руб.

