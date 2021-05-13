Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге за год вырос на 32%

Спрос на покупку коммерческой недвижимости (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Екатеринбурге в I квартале 2021 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Спрос на аренду коммерческой недвижимости в уральской столице за год увеличился в 1,4 раза.
«В Екатеринбурге в I квартале 2021 г. объекты недвижимости в сфере общепита в среднем можно было приобрести за 47 тыс. 718 руб. за кв. м., офисы — 60 тыс. 008 руб. за кв. м., помещения свободного назначения — 63 тыс. 498 руб. за кв. м., склады — 20 тыс. 253 руб. за кв. м., а торговые площади — 80 тыс. руб. за кв. м.», — говорится в исследовании.
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Спрос на покупку коммерческой недвижимости (число запрошенных контактов продавца на ...13.05.2021 Спрос на долгосрочную аренду квартир в Екатеринбурге за год вырос в 1,4 раза
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Спрос на рынке долгосрочной аренды квартир в Екатеринбурге (число запрошенных контактов ...07.05.2021 Спрос на покупку земельных участков в на Южном Урале за год вырос на 22%
УрБК, Челябинск, 07.05.2021. Спрос на покупку земельных участков в Челябинской области (число запрошенных контактов ...29.01.2021 Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге за год вырос на 16%
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. Спрос на покупку коммерческой недвижимости (общее число просмотренных объявлений) в ...26.11.2020 В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческих помещений свободного назначения вырос на 31%
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. В октябре 2020 года спрос на покупку коммерческих помещений свободного назначения (ПСН) ...