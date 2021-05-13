Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге за год вырос на 32%

Спрос на покупку коммерческой недвижимости (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Екатеринбурге в I квартале 2021 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Спрос на аренду коммерческой недвижимости в уральской столице за год увеличился в 1,4 раза.



«В Екатеринбурге в I квартале 2021 г. объекты недвижимости в сфере общепита в среднем можно было приобрести за 47 тыс. 718 руб. за кв. м., офисы — 60 тыс. 008 руб. за кв. м., помещения свободного назначения — 63 тыс. 498 руб. за кв. м., склады — 20 тыс. 253 руб. за кв. м., а торговые площади — 80 тыс. руб. за кв. м.», — говорится в исследовании.