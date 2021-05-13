УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:42

Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге за год вырос на 32%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Спрос на покупку коммерческой недвижимости (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Екатеринбурге в I квартале 2021 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Спрос на аренду коммерческой недвижимости в уральской столице за год увеличился в 1,4 раза.

«В Екатеринбурге в I квартале 2021 г. объекты недвижимости в сфере общепита в среднем можно было приобрести за 47 тыс. 718 руб. за кв. м., офисы — 60 тыс. 008 руб. за кв. м., помещения свободного назначения — 63 тыс. 498 руб. за кв. м., склады — 20 тыс. 253 руб. за кв. м., а торговые площади — 80 тыс. руб. за кв. м.», — говорится в исследовании.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.05.2021 Спрос на долгосрочную аренду квартир в Екатеринбурге за год вырос в 1,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Спрос на рынке долгосрочной аренды квартир в Екатеринбурге (число запрошенных контактов ...

07.05.2021 Спрос на покупку земельных участков в на Южном Урале за год вырос на 22%

УрБК, Челябинск, 07.05.2021. Спрос на покупку земельных участков в Челябинской области (число запрошенных контактов ...

11.02.2021 Спрос на покупку загородной недвижимости в Свердловской области за год вырос на 58%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Спрос на покупку загородной недвижимости (число запрошенных контактов продавца на ...

29.01.2021 Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге за год вырос на 16%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. Спрос на покупку коммерческой недвижимости (общее число просмотренных объявлений) в ...

26.11.2020 В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческих помещений свободного назначения вырос на 31%

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. В октябре 2020 года спрос на покупку коммерческих помещений свободного назначения (ПСН) ...

Популярные новости
19.04.2021«Атомстройкомплекс» осваивает новую технику20.04.2021Незаконный миллион19.04.2021«Находим покрышки и кирпичи»20.04.2021«Восемь негритят» Свердловской области21.04.2021«Солнечный»: продолжение парковочного эксперимента
Архив новостей
Май 2021 (256)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18