ЕВРАЗ и «РМ Рейл» подписали соглашения о долгосрочной поставке цельнокатаных колес и вагоностроительных профилей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. ЕВРАЗ и «РМ Рейл», которое является одним из ведущих производителей грузового подвижного состава в России, объявили о подписании соглашений по долгосрочной поставке цельнокатаных колес и вагоностроительных профилей.
Как сообщает Региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, согласно договоренностям, поставки с НТМК будут осуществляться в ближайшие пять лет, что обеспечит стабильную работу АО «Рузхиммаш» (входит в «РМ Рейл»).
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
«Подписание новых длительных соглашений между нашими компаниями — это общий взгляд в будущее, которое предполагает несколько направлений взаимодействия. Мы нацелены на совместное техническое развитие, которое позволит нашим компаниям объединить усилия в удовлетворении потребностей рынка. Решение вопросов мирным путем — показатель высокого уровня партнерства», — отметил генеральный директор компании «РМ Рейл» Виталий Стариков.
Также компании сообщают о заключении мирового соглашения и прекращении судебного разбирательства, связанного с разногласиями при исполнении договора по поставкам железнодорожных колес, заключенного в 2017 году. Обоюдные финансовые претензии компаниями отозваны.
«Мы рады сообщить об урегулировании разногласий на взаимовыгодных условиях и дальнейшем развитии сотрудничества с компанией «РМ Рейл». Уверен, что инновационная продукция ЕВРАЗа поможет нашим партнерам при выпуске широкой линейки вагонов и будет способствовать сохранности перевозимых в них грузов», — сказал вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.
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