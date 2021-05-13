В Свердловской области выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 17 мая 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 87 тыс. 896 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано восемь летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 270. За сутки из больниц выписано 103 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 81 тыс. 730 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 328 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 949 тыс. 573 человека. За сутки зарегистрировано 340 летальных случаев (всего 116 тыс. 211), выздоровело 7 тыс. 181 человек (всего 4 млн 563 тыс. 254).