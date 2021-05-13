УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:16

В Серове объявили выговор работнику коммерческой организации из-за схода с рельсов восьми грузовых вагонов

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. В Серове объявили выговор виновному должностному лицу коммерческого ООО «Автодом» из-за ненадлежащего содержания железнодорожных путей, в результате чего произошел сход восьми грузовых вагонов.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, авария случилась 11 апреля 2021 года на путях необщего пользования ООО «Автодом» в районе ст. Нягань Свердловской железной дороги.

«В результате проверки Серовской транспортной прокуратуры установлено, что причиной схода явилось ненадлежащее содержание железнодорожного пути работниками общества с ограниченной ответственностью. Мероприятия, направленные на предупреждение технических неисправностей, ответственными лицами не проводились», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В результате прокуратура внесла представление руководителю компании, по итогам которого виновному лицу объявлен выговор. Кроме того, виновный привлечен к ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.05.2021 Транспортная прокуратура возбудила дело в отношении руководителя «Семеновского рудника» из-за схода вагонов на ЮУЖД

УрБК, Челябинск, 13.05.2021. Карталинская транспортная прокуратура завершила проверку исполнения законодательства о ...

30.04.2021 Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода локомотива в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 30.04.2021. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода локомотива грузового ...

12.04.2021 В Челябинской области у «Семеновского рудника» сошли с рельсов грузовые вагоны

УрБК, Челябинск, 12.04.2021. В Челябинской области возле станции Сибай Южно-Уральской железной дороги сошли с рельсов ...

14.12.2012 Прокуратура проверит факт схода вагонов с путей «РЖД»

13 декабря 2012 года в 20 часов 30 минут на 1989 км. перегона Сыростан-Флюсовая ЮУЖД произошел сход 23 вагонов ...

14.12.2012 Транспортная прокуратура проверит факт схода 23 вагонов с путей ОАО «РЖД»

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2012. Транспортная прокуратура проверит факт схода 23 вагонов с путей ОАО «РЖД». 13 декабря ...

Популярные новости
19.04.2021«Атомстройкомплекс» осваивает новую технику20.04.2021Незаконный миллион19.04.2021«Находим покрышки и кирпичи»20.04.2021«Восемь негритят» Свердловской области21.04.2021«Солнечный»: продолжение парковочного эксперимента
Архив новостей
Май 2021 (256)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18