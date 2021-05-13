В Серове объявили выговор работнику коммерческой организации из-за схода с рельсов восьми грузовых вагонов

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. В Серове объявили выговор виновному должностному лицу коммерческого ООО «Автодом» из-за ненадлежащего содержания железнодорожных путей, в результате чего произошел сход восьми грузовых вагонов.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, авария случилась 11 апреля 2021 года на путях необщего пользования ООО «Автодом» в районе ст. Нягань Свердловской железной дороги.
«В результате проверки Серовской транспортной прокуратуры установлено, что причиной схода явилось ненадлежащее содержание железнодорожного пути работниками общества с ограниченной ответственностью. Мероприятия, направленные на предупреждение технических неисправностей, ответственными лицами не проводились», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В результате прокуратура внесла представление руководителю компании, по итогам которого виновному лицу объявлен выговор. Кроме того, виновный привлечен к ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
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