Два проекта «Атомстройкомплекса» претендуют на получение премии фестиваля «Серебряный Меркурий»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Сразу два проекта «Атомстройкомплекса» претендуют на получение премии международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий» (Silver Mercury), сообщает пресс-служба застройщика.



Первый уральский фестиваль паблик-арта «ЧО», объединивший в прошлом году 15 художников, десятки волонтеров, экспертов и неравнодушных жителей города, вошёл в финальный список конкурсантов сразу в четырех номинациях: «Лучшая работа по созданию бренда, оказывающего влияние на развитие и продвижение территорий», «Лучшая разработка нейминга бренда», «Лучшая ивент-маркетинговая компания (компания событийного маркетинга)», «Лучшая разработка нестандартной (Ambient) рекламы (наружная реклама с использованием объектов окружающей инфраструктуры в качестве носителей маркетинговой информации)».







«Напомним, фестиваль «ЧО» от компании «Атомстройкомплекс» посвящался городской скульптуре, «пластическим» высказываниям современных актуальных художников в городском пространстве, на екатеринбургских улицах. Его кураторами выступила команда международного стрит-арт-фестиваля STENOGRAFFIA и художник Андрей Люблинский. В рамках фестиваля на улицах Екатеринбурга появились арт-объекты от известных российских художников Андрея Бартенева, Покраса Лампаса, Романа Ермакова, Андрея Люблинского, а также ряда российских и уральских художников», — говорится в сообщении.



Проект «На районе», в рамках которого «Атомстройкомплекс» создал и выпустил совместно с брендом уральской одежды «URALS» лимитированную серию футболок, вошел в шорт-лист в номинации «Прорыв малобюджетного проекта».







«Современный девелопер должен не просто строить красивые и комфортные дома, развивать территорию, на которой работает. Он должен активнее участвовать во всех сферах городской жизни, вести постоянный диалог с городскими сообществами и, конечно же, развивать городской бренд. Выход наших проектов в шорт-лист премии «Серебряный Меркурий» показывает, что проекты, несущие в себе больше, не просто рекламную функцию, а пользу для жителей и города, создают для девелопера намного больший фундамент доверия и лояльности», — заявил креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов.







Застройщик подал пять заявок на статусный фестиваль, и все пять по итогам голосования специалистов выбраны для участия в заключительном этапе конкурса. 18-19 мая состоится защита проектов перед жюри конкурса, которые определят победителей в каждой номинации.



Дополним, фестиваль рекламы и маркетинговых услуг «Серебряный Меркурий» является одним из наиболее авторитетных профессиональных фестивалей в России и странах Восточной Европы и проходит в 21-й раз. Программа события включает в себя конкурс лучших, эффективных и креативных рекламных проектов, масштабную конференцию с яркими спикерами и возможности нетворкинга для сотрудников рекламных и маркетинговых агентств, директоров и специалистов по маркетингу, рекламе и PR крупнейших компаний производителей.



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»