ЦБ подал иск о ликвидации екатеринбургского банка «НЕЙВА»

Банк России подал иск о ликвидации екатеринбургского банка «НЕЙВА». Об этом говорится в материалах арбитражного суда Свердловской области.
Напомним, что 16 апреля ЦБ отозвал лицензию у банка «НЕЙВА». Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Выплата страхового возмещения вкладчикам банка производится через ПАО Банк «ФК Открытие», действующее от имени Агентства по страхованию вкладов. Отделения банка-агента осуществляют выплаты в 14 субъектах РФ, в том числе в Свердловской области, в девяти населенных пунктах, включая Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Новоуральск, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Серов, Заречный и Лесной.
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