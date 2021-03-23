Уральским строителям разрешили привлекать рабочих из Узбекистана и Таджикистана

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Правительство РФ смягчило ограничения на въезд в страну трудовых мигрантов. Об этом рассказали в пресс-службе СРО «Уральское объединение строителей».



Во-первых, российские власти разрешили использовать труд мигрантов организациям со среднесписочной численностью менее 250 человек и выручкой менее 2 млрд руб. Во-вторых, подрядные строительные компании получили возможность привлекать рабочих из Узбекистана и Таджикистана.



«Для организованного набора рабочих строительным подрядчикам достаточно соблюдать алгоритм действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан, который создан Минтрудом и утвержден оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России. Надеемся, послабления приведут к увеличению темпов строительства», — заявил заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.



Напомним, что в марте 2021 года уральские строители направили письмо заместителю председателя кабмина РФ Марату Хуснуллину, в котором просили разрешить привлечение рабочих из Узбекистана и Таджикистана, а также снять другие ограничения в этой сфере.