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Вчера, 11:05

СМИ: Гендиректор «Мотива» Алексей Артемасов стал фигурантом уголовного дела

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. В отношении гендиректора сотовой компании «Мотив» Алексея Артемасова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».

Как пишет газета «Коммерсантъ», следствие оценивает сумму, которую утаила компания, в размере 509 млн руб. В рамках процессуальных действий в отношении А. Артемасова Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение арестовать имущество гендиректора компании.

Также, по информации издания, следствие начало проверку на предмет уклонения от уплаты налогов в Богдановичском молочном заводе и на базе отдыха «Курганово». Эти объекты относятся к активам основателя «Мотива» Виталия Кочеткова.

Как ранее писал УрБК, 1 марта 2021 года в офисе сотового оператора «Мотив» прошли обыски и выемки документов. В пресс-службе компании средствам массовой информации сообщили, что следственные действия были связаны с делами в отношении неких «контрагентов» сотового оператора.

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