Челябинский аэропорт Курчатов возобновит прямые международные рейсы с 25 мая 2021 года

УрБК, Челябинск, 17.05.2021. С 25 мая 2021 года челябинский аэропорт Курчатов возобновит прямое международное авиасообщение. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.



Решение о возобновлении прямых международных авиарейсов из Челябинска принято на заседании оперативного штаба под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.



По информации пресс-службы аэропорта, на данный момент согласованы прямые регулярные рейсы в Бишкек, Ереван. Предварительно согласованы рейсы в Алматы и Баку, а также чартеры в Монастир (Тунис).



«В работе по согласованию рейсы из Челябинска в Ларнаку (Кипр), ОАЭ и Таджикистан», — уточняет пресс-служба международного аэропорта Челябинск.



Как указывается на сайте правительства РФ, также с 25 мая 2021 года возобновляется международное авиасообщение из аэропорта в Магнитогорске.