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Вчера, 10:42

Челябинский аэропорт Курчатов возобновит прямые международные рейсы с 25 мая 2021 года

УрБК, Челябинск, 17.05.2021. С 25 мая 2021 года челябинский аэропорт Курчатов возобновит прямое международное авиасообщение. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Решение о возобновлении прямых международных авиарейсов из Челябинска принято на заседании оперативного штаба под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

По информации пресс-службы аэропорта, на данный момент согласованы прямые регулярные рейсы в Бишкек, Ереван. Предварительно согласованы рейсы в Алматы и Баку, а также чартеры в Монастир (Тунис).

«В работе по согласованию рейсы из Челябинска в Ларнаку (Кипр), ОАЭ и Таджикистан», — уточняет пресс-служба международного аэропорта Челябинск.

Как указывается на сайте правительства РФ, также с 25 мая 2021 года возобновляется международное авиасообщение из аэропорта в Магнитогорске.

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