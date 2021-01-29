Челябинский аэропорт Курчатов возобновит прямые международные рейсы с 25 мая 2021 года

УрБК, Челябинск, 17.05.2021. С 25 мая 2021 года челябинский аэропорт Курчатов возобновит прямое международное авиасообщение. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Решение о возобновлении прямых международных авиарейсов из Челябинска принято на заседании оперативного штаба под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.
По информации пресс-службы аэропорта, на данный момент согласованы прямые регулярные рейсы в Бишкек, Ереван. Предварительно согласованы рейсы в Алматы и Баку, а также чартеры в Монастир (Тунис).
«В работе по согласованию рейсы из Челябинска в Ларнаку (Кипр), ОАЭ и Таджикистан», — уточняет пресс-служба международного аэропорта Челябинск.
Как указывается на сайте правительства РФ, также с 25 мая 2021 года возобновляется международное авиасообщение из аэропорта в Магнитогорске.
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