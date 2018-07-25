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Вчера, 10:23

Правительству РФ предложили регулировать цены на услуги курортных гостиниц

УрБК, Москва, 17.05.2021. В России могут ввести госрегулирование цен на услуги гостиниц в период сезонного турпотока — с 1 мая по 31 сентября. Соответствующее предложение в правительство РФ направил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ). Об этом сообщает «Прайм».

Соответствующие письма с предложением внести изменения в законодательство РФ также были направлены в Совфед и Госдуму.

Как указывается в письме ИСИРГИ на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в этом году из-за ограничений авиасообщения с Турцией рост цен на гостиничные номера черноморских курортов составил до 100%, что сделало менее доступным отдых россиян, в том числе семей с детьми.

«В целях поддержки российских семей, популяризации и развития внутреннего летнего туризма, прошу Вас рассмотреть вопрос о введении ежегодного госрегулирования цен на услуги гостиниц в Краснодарском крае, Республике Крым и других курортных зонах страны в период с 1 мая по 31 сентября с установлением предельных, максимально допустимых цен на гостиничные номера в зависимости от их категории», — говорится в письме за подписью директора ИСИРГИ Максима Петунина.

Авторы обращения также указывают, что госрегулирование и заморозка цен на услуги гостиниц уже применялись в 2014 году во время зимних Олимпийских игр в Сочи, в 2018 году во время Чемпионата мира по футболу в России.

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