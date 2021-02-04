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Вчера, 09:43

Портфель ипотечных кредитов в Свердловской области за год вырос на 22%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. На 1 апреля портфель ипотечных кредитов в Свердловской области составил 309,5 млрд руб. Это на 22% больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Доля просроченной задолженности составляет 0,7% от объема всего портфеля.

«За последние полгода сумма «плохих» долгов по ипотеке в регионе снизилась на 7%. На это оказывает влияние как внедрение механизма ипотечных каникул, так и политика банков, реструктурирующих кредиты по собственным программам», — рассказал начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

Отметим, что в I квартале 2021 года в Свердловской области выдали 15 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 36 млрд руб. Число сделок выросло на 32% по сравнению с январем-мартом 2020 года, объем — на 48%.

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