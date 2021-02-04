Портфель ипотечных кредитов в Свердловской области за год вырос на 22%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. На 1 апреля портфель ипотечных кредитов в Свердловской области составил 309,5 млрд руб. Это на 22% больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Доля просроченной задолженности составляет 0,7% от объема всего портфеля.
«За последние полгода сумма «плохих» долгов по ипотеке в регионе снизилась на 7%. На это оказывает влияние как внедрение механизма ипотечных каникул, так и политика банков, реструктурирующих кредиты по собственным программам», — рассказал начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.
Отметим, что в I квартале 2021 года в Свердловской области выдали 15 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 36 млрд руб. Число сделок выросло на 32% по сравнению с январем-мартом 2020 года, объем — на 48%.
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. В I квартале 2021 года в Уральском федеральном округе (УрФО) выдали 46,6 тыс. ипотечных ...04.02.2021 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в 2020 году выросло на 38%
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В 2020 году в Свердловской области выдали более 60 тыс. ипотечных жилищных кредитов ...25.01.2021 В России в 2020 году рефинансировали 234 тыс. ипотечных кредитов
УрБК, Москва, 25.01.2021. В России в прошлом году рефинансировали 234 тыс. ипотечных кредитов. Это рекордный показатель ...14.01.2021 Объем выдачи ипотеки на Среднем Урале за 11 месяцев 2020 года вырос на 50%
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2021. За 11 месяцев 2020 года в Свердловской области было выдано 52 тыс. ипотечных кредитов ...06.05.2020 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в марте выросло на 25%
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2020. В марте 2020 года в Свердловской области банки выдали 4 тыс. 379 ипотечных жилищных ...