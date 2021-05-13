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Власти Екатеринбурга изучат опыт других муниципалитетов при подготовке к 300-летию уральской столицы

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов с рабочим визитом прибыл в Нижний Новгород, который в этом году будет отмечать 800-летие.

По словам А. Орлова, с Нижнего Новгорода он начнет изучение опыта подготовки других муниципалитетов к знаковым юбилеям.

«Сегодня я провел ряд встреч с губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным и главой города Юрием Владимировичем Шалабаевым. Они поделились со мной опытом благоустройства городских территорий. Эти наработки мы, безусловно, учтем при подготовке к нашему юбилею», — написал Алексей Орлов в своем Instagram-профиле.

Также он добавил, что его заинтересовала работа администрации Нижнего Новгорода в части заключения энергосервисных контрактов по уличному освещению и в сфере размещения нестационарных торговых объектов. Алексей Орлов отметил, что власти Екатеринбурга также продолжат работу по выносу из города незаконно установленных киосков.

Отметим, что работа горадминистрации с другими муниципалитетами является одной из составляющих программы «Пять Д», предложенной Алексеем Орловым для развития Екатеринбурга («Центр мировых коммуникаций»).

Кроме того, драйверами программы являются вовлечение горожан в управление городом («Город добра и соучастия»), совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), использование технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города).

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