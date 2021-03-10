УГИБДД по Свердловской области выступило с предупреждением к водителям в связи с аномальной жарой

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Управление ГИБДД по Свердловской области призвало водителей к бдительности в связи с аномально жаркой погодой в регионе.
В ведомстве призвали автомобилистов учитывать погодные условия при планировании поездок, особенно на дальние расстояния.
«Жаркая погода расслабляет и притупляет внимание, замедляется скорость реакции, и появляется сонливость, повышается риск уснуть за рулем, причем сон, как правило, наступает внезапно. В этом случае риск попасть в аварию значительно возрастает: водитель может слегка закрыть глаза и в этот момент совершить, например, выезд на встречную полосу. Кроме этого, если при управлении автомобилем появилась головная боль, слабость, головокружение, необходимо незамедлительно остановиться, так как продолжать движение в такой ситуации опасно», — заявили в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.
В ведомстве также отметили, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью к инспекторам ДПС как непосредственно на дороге, так и по телефонам дежурных частей или в подразделении. Сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи гражданам.
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