Число выданных ипотечных кредитов в УрФО в I квартале выросло на 31%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. В I квартале 2021 года в Уральском федеральном округе (УрФО) выдали 46,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 110,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Число сделок выросло на 32% по сравнению с январем-мартом 2020 года, объем — на 48%.



Доля просроченной задолженности составляет 0,7% от объема всего портфеля. За год этот показатель снизился на 1 базисный пункт.



В I квартале 2021 года средневзвешенная ставка по ипотеке в УрФО составила 7,4% (в I квартале 2020 года — 9%).