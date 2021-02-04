Число выданных ипотечных кредитов в УрФО в I квартале выросло на 31%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. В I квартале 2021 года в Уральском федеральном округе (УрФО) выдали 46,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 110,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Число сделок выросло на 32% по сравнению с январем-мартом 2020 года, объем — на 48%.
Доля просроченной задолженности составляет 0,7% от объема всего портфеля. За год этот показатель снизился на 1 базисный пункт.
В I квартале 2021 года средневзвешенная ставка по ипотеке в УрФО составила 7,4% (в I квартале 2020 года — 9%).
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В 2020 году в Свердловской области выдали более 60 тыс. ипотечных жилищных кредитов ...04.02.2021 Объем выдачи ипотеки в УрФО в прошлом году увеличился на 48%
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В Уральском федеральном округе (УрФО) в январе-декабре 2020 года было выдано более 190 ...01.02.2021 Совокупная задолженность по ипотеке в РФ в 2020 году выросла на 21%
УрБК, Москва, 01.02.2021. Совокупная задолженность по ипотеке в РФ с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года выросла ...25.01.2021 В России в 2020 году рефинансировали 234 тыс. ипотечных кредитов
УрБК, Москва, 25.01.2021. В России в прошлом году рефинансировали 234 тыс. ипотечных кредитов. Это рекордный показатель ...30.07.2015 Во II квартале 2015 года рынок розничного кредитования вырос на 34%
УрБК, Москва, 30.07.2015. Совокупно банки во II квартале выдали на 34% кредитов больше, чем в I квартале, а объем новых ...