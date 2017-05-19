«Ночь музеев» возвращается в Екатеринбург

В ближайший уикенд, 15-16 мая, выставочные залы, арт-пространства, театры и другие культурные учреждения вновь откроют двери для гостей всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году для жителей Екатеринбурга и городов Свердловской области будут работать около 270 площадок, на которых будут представлены уникальные экспозиции, театрализованные представления, пройдут мастер-классы и экскурсии.



Предстоящая «Ночь музеев» станет юбилейной для Екатеринбурга и Свердловской области. В столице Среднего Урала акция будет проводиться в 15-й раз, а в регионе — в 10-й. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 ее полностью перенесли в онлайн-формат.



Как сообщили сегодня во время пресс-конференции о предстоящем событии, в 2021 году «Ночь музеев» посвящена Году науки и технологий, а также Году медицинского работника и пройдет под слоганом «Больше чем музей».



«Для нас это определенная ответственность, радость и вызов. Ограничений, связанных с пандемией, становится меньше. В этом году появилась возможность принять на музейных площадках Свердловской области посетителей в обычном формате. Но понимая, что ограничительные меры окончательно не сняты, все площадки полностью подготовлены, чтобы безопасность гостям акции была обеспечена, в том числе антитеррористическая и противоэпидемическая. Организаторы акции не гонятся за рекордами числа посетителей — важнее безопасность гостей», — рассказала первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина.



Посетить различные культурно-просветительские, интерактивные, театрализованные и другие мероприятия жители Екатеринбурга и Свердловской области смогут с 18.00 до 24.00. В эти часы будет функционировать большинство площадок.



По словам Г. Головиной, традиционно для Среднего Урала площадки, ориентированные на детскую аудиторию, будут работать с 13.00.



Официальный старт акции будет дан в 18.00 в парке «Россия — Моя история», где откроется мультимедийная выставка, посвященная герою-разведчику Николаю Кузнецову.



15 мая впервые в Екатеринбурге начнет работу культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал», расположенный на Вайнера, 11. У горожан появится возможность посетить филиал одноименного государственного музея до его официального открытия, здесь же будет работать информационный центр «Ночи музеев».



Как уверяют организаторы акции, «Эрмитаж-Урал» также станет самой удобной точкой для начала путешествия по площадкам «Ночи музеев», так как в информационном центре горожане смогут приобрести единый билет и узнать подробную программу всех мероприятий.



Также рядом с инфоцентром будет работать необычная фотозона, которая позволит всем желающим запечатлеть себя на память с мировыми шедеврами любимых художников.



В самом центре будет представлена специальная инклюзивная программа от проекта «Культура для всех». Будут работать фотовыставки, пройдут лекции. Также зрители смогут вновь увидеть спектакль «Цирк Принтинпрам имени Даниила Хармса».



Как и в прошлые годы, на «Ночи музеев» в этом году предоставлен большой выбор мероприятий и экспозиций на любой вкус.



В Музее истории Екатеринбурга горожан и гостей уральской столицы ждут интерактивная программа «Наблюдаем за Луной и звездами», посвященная Году науки и технологий. Здесь посетителям дадут возможность понаблюдать за луной и двойными звездами, узнать о правилах обращения с телескопом.



Музейный центр «Гамаюн» превратится в «АртЦех» — интерактивное пространство с фотовыставкой «13 мгновений весны» и тематическими заданиями для посетителей. Также в программе этой площадки — премьера спектакля «По прозвищу «Маляр» от любительской труппы музея.



Сотрудники «Дома Метенкова» создадут для гостей атмосферу большого домашнего праздника, кульминацией которого станет открытие новой экспозиции «Зримая память. Фотокор Валерий Фаминский», посвященной последнему месяцу Великой Отечественной войны. А двор музея станет площадкой для ночной вечеринки. Кроме этого, на фасад здания будет проецироваться слайд-фильм, смонтированный из архивных кадров свердловских фотографов.



Творческий коллектив Екатеринбургского театра юного зрителя подготовил для своих посетителей интерактивный мастер-класс «Тайны театрального грима», посвященный художникам, использующим вместо холста лицо человека.



Традиционно к акции присоединились организации, не имеющие отношения к музеям.



Так, например, в Екатеринбургском зоопарке организуют программу для детей и взрослых под названием «Страшно интересно», в ходе которой участники смогут испробовать на себе некоторые профессии работников зоодома.



Как рассказал начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков, в этом году в «Ночи музеев» впервые примут участие порядка 16 новых площадок.



В том числе одной из них станет исторический офис Сбербанка, расположенный по адресу ул. Малышева, 31в. Также впервые программу представит Музей истории Свердловской областной клинической больницы № 1, в ходе которой гостей площадки познакомят с работой старейшего медучреждения Урала.



Как рассказала руководитель Центра инновационных музейных технологий Светлана Швецова, традиционные автобусные туры в музеи Свердловской области в этом году организованы по новым маршрутам.



В частности, жители Екатеринбурга смогут посетить историко-технический музей «Дом Черепановых», а также Музей-завод истории и развития техники черной металлургии. В рамках этого же тура можно будет попасть в музей автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме.



Еще один автотур будет организован в Каменск-Уральский. Участники этой экскурсии смогут посетить краеведческий музей им. Стяжкина, колокольный завод «Пятков и Ко». Также в рамках тура состоится прогулка на речном трамвае в окрестностях города.



Выбравшие третий маршрут смогут посетить Режевской исторический музей, который позиционирует себя как музей гвоздя, а также тракторный технопарк в селе Костино Алапаевского района.



Предварительная регистрация на большинство мероприятий уже открыта. Посмотреть афишу и составить свой маршрут горожане могут на сайте «Ночи музеев» в Екатеринбурге. Там же доступен для скачивания аудиогид. Часть представлений и выставок будет бесплатной.



Фото с сайта культура.екатеринбург.рф