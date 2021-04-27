Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 644 человека

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. По состоянию на 14 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 51 тыс. 960 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 13 мая число безработных составляло 52 тыс. 604 человека. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 644 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,47%.

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