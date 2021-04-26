Более 379 тыс. российских семей не смогли оформить льготные ипотечные кредиты

УрБК, Москва, 14.05.2021. На 6 мая жители России подали 1 млн 482 тыс. 540 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».



Из них 990 тыс. 534 уже одобрены, по 379 тыс. 479 получены отказы.



Больше всего льготных ипотечных кредитов было выдано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Свердловской области.