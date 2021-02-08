«Уральские авиалинии» продлили акцию «Все билеты возвратные независимо от тарифа» на российские направления

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлевает акцию «Все билеты возвратные независимо от тарифа» на все российские направления. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Отмечается, что акция действует при покупке до 1 июля на вылеты до конца 2021 года.
«Спланируйте свой предстоящий отдых по России без волнений. Покупайте билеты «Уральских авиалиний» на особых условиях. Как бы ни поменялись ваши планы, будьте уверены, что сможете вернуть деньги даже за невозвратные тарифы», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на сайте uralairlines.ru, в мобильном приложении UralAirlines, в авиакассах и по звонку в call-центр 8-800-7700-262.
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