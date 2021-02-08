УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:42

«Уральские авиалинии» продлили акцию «Все билеты возвратные независимо от тарифа» на российские направления

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлевает акцию «Все билеты возвратные независимо от тарифа» на все российские направления. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что акция действует при покупке до 1 июля на вылеты до конца 2021 года.

«Спланируйте свой предстоящий отдых по России без волнений. Покупайте билеты «Уральских авиалиний» на особых условиях. Как бы ни поменялись ваши планы, будьте уверены, что сможете вернуть деньги даже за невозвратные тарифы», — говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести на сайте uralairlines.ru, в мобильном приложении UralAirlines, в авиакассах и по звонку в call-центр 8-800-7700-262.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.02.2021 «Уральские авиалинии» с 8 по 21 февраля запустили акцию по продаже билетов со скидкой до 30%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила акцию по продаже билетов на ряд ...

20.01.2021 «Уральские авиалинии» запустили акцию с возвратными билетами до 1 июня 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила акцию «Все билеты возвратные независимо от ...

11.01.2021 «Уральские авиалинии» сделали часть билетов возвратными в течение 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» сделала возвратными вне зависимости от тарифа ...

13.02.2018 «Уральские авиалинии» запустили традиционную акцию «Билеты в лето»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставляет клиентам скидки до 30% на популярные ...

18.07.2016 «Уральские авиалинии» объявили распродажу билетов на бархатный сезон

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в течение недели будет продавать билеты на бархатный ...

Популярные новости
15.04.2021Новые возможности уральской медицины16.04.2021«НЕЙВУ» наказали за валюту15.04.2021Овощи надавили на инфляцию16.04.2021Рационализаторы повышают эффективность ММК19.04.2021«Атомстройкомплекс» осваивает новую технику
Архив новостей
Май 2021 (224)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18