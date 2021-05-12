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Вчера, 16:02

Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 31 коп.

УрБК, Москва, 14.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 35,98 коп., до 73,99 руб., курс евро — на 30,94 коп., до 89,62 руб.

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