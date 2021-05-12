Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 31 коп.

УрБК, Москва, 14.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 35,98 коп., до 73,99 руб., курс евро — на 30,94 коп., до 89,62 руб.
УрБК, Москва, 12.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 мая 2021 года. Курс долл. США ...07.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 44 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 07.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 мая 2021 года. Курс долл. США ...06.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 10 коп.
УрБК, Москва, 06.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 мая 2021 года. Курс долл. США ...05.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 40 коп., евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 05.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 мая 2021 года. Курс долл. США ...10.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 10.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 марта 2021 года. Курс долл. ...