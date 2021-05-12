Правительство РФ разрешило регионам получать бюджетные кредиты без погашения взятых в 2020 году займов

УрБК, Москва, 14.05.2021. Правительство РФ разрешило российским регионам получать короткие бюджетные кредиты (на срок до 240 дней) без погашения взятых в 2020 году аналогичных займов, говорится в сообщении на сайте кабмина.



«Постановлением, которое подписал Михаил Мишустин (глава правительства РФ — прим. ред.), исключаются требования о погашении таких кредитов, что было необходимым условием для получения новых займов в 2021 году. Изменения, которые позволят пролонгировать сроки погашения кредитов до 2029 года, будут внесены в бюджетное законодательство в ближайшее время», — говорится в сообщении.



Напомним, что на 1 апреля государственный долг Среднего Урала составил 113 млрд 097 млн 792 тыс. руб. Из этого 66 млрд руб. приходится на государственные ценные бумаги, 12 млрд руб. — на банковские кредиты, 34 млрд руб. — на бюджетные кредиты, 1,1 млрд руб. — на государственные гарантии.



Ранее стало известно, что министерство финансов Свердловской области планирует разместить новый выпуск облигаций на общую сумму 20 млрд руб.