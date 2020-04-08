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Прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку по факту возгорания кровли жилого многоквартирного дома на ул. Шейнкмана, 19.

«По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке многоквартирного дома № 19 по ул. Шейнкмана. Произведена эвакуация жителей дома, погибших и пострадавших нет. В настоящее время огонь распространился в одну из квартир на верхнем этаже здания», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство намерено проверить соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сообщение о пожаре в здании на ул. Шейнкмана, 19 поступило в 12.56 по местному времени. Площадь возгорания составляет 500 кв. метров. В ликвидации пожара задействованы 15 единиц техники и 42 человека личного состава.

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