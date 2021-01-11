«Россети ФСК ЕЭС» направят более 13,2 млн рублей на установку изоляции на подстанциях Южного Урала

УрБК, Челябинск, 14.05.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» установит более 860 единиц опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на подстанциях Челябинской области.
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, в настоящее время начались работы на ключевых энергообъектах региона — подстанциях 500 кВ «Магнитогорская» и «Шагол». Это повысит надежность электроснабжения потребителей Челябинской области, где проживают свыше 3,4 млн человек, а также транзита электроэнергии между сибирскими и центральными регионами страны. Общая стоимость работ составит более 13,2 млн руб.
«Опорно-стержневые изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках. Перепады температуры воздуха, снег, дождь, ветровые нагрузки становятся причиной износа и последующего разрушения изоляторов. Взамен устаревших ОСИ устанавливаются современные изоляторы, адаптированные к климатическим условиям региона. Своевременная замена повышает надежность работы основного подстанционного оборудования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца года замена также пройдет на подстанциях Южного Урала 500 кВ «Смеловская», «Приваловская», «Кропачево» и подстанции 220 кВ «Чебаркуль».
Мощность подстанции 500 кВ «Магнитогорская» составляет 1605 МВА. Энергообъект участвует в схемах выдачи мощности Ириклинской и Троицкой ГРЭС, связывает напрямую Челябинскую и Оренбургскую области, обеспечивает электроснабжение Магнитогорска с населением около 420 тыс. человек и ряда промышленных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат.
Подстанция 500 кВ «Шагол» — крупная узловая подстанция, составная часть межсистемного транзита электроэнергии от Поволжья до Екатеринбурга протяженностью 1050 км. Она расположена в городской зоне Челябинска и является одним из основных источников электроснабжения столицы Южного Урала.
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