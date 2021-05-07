Стоимость всех видов топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменилась

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Средние потребительские цены дизельное топливо на АЗС в Свердловской области за неделю с 4 по 11 мая 2021 года не изменились по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее, и составили 50,47 руб. за литр.



Как сообщает Свердловскстат, цена на бензин марки АИ-92 (93) также осталась прежней и составила 44,21 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 тоже не изменилась — 47,45 руб.



Бензин марки АИ-98 стоит так же, как и неделю назад, — 55,04 руб.