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У жительницы Екатеринбурга арестовали два автомобиля за неуплату долгов на сумму более 400 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Судебные приставы арестовали у жительницы Екатеринбурга два автомобиля за неуплату долгов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

«В отделение судебных приставов Верх-Исетского района Екатеринбурга и Специализированного отдела по взысканию административных штрафов поступили 23 исполнительных документа о взыскании 400 тыс. руб. с женщины, которая имела долг по 18 штрафам ГИБДД на сумму 11 тыс. руб., по налогам — 14 тыс. руб., остальная сумма — 375 тыс. руб. — задолженность по коммунальным платежам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что должница скрывалась от сотрудников службы, не исполнила их законные требования. Судебные приставы установили, что она является владельцем машин марок Toyota RAV4 и BMW Х3. Ее автомобили нашли на закрытой охраняемой территории, один из них — BMW Х3 — был отправлен на ответственное хранение в специализированную организацию.

В итоге женщина погасила задолженность в полном объеме, все ранее примененные ограничительные и принудительные меры в отношении нее и имущества будут отменены.

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