Свердловская область заняла восьмое место среди регионов с высокой долей бедного населения

Свердловская область заняла восьмое место среди регионов с максимальной долей населения, чьи доходы ниже 60% от медианного, следует из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По данным специалистов, 24,1% населения региона по итогам 2020 года имели доход ниже 60% от медианного. Для сравнения: в России доля таких граждан составила 24,6%.
«Доход на уровне 60% от медианного обозначает «черту риска бедности» — люди с доходами ниже этого значения балансируют на грани бедности. В качестве непосредственно черты бедности обычно используется порог в 50% от медианного дохода, а доходы ниже 40% от медианного являются критерием крайней бедности», — пояснили в FinExpertiza.
Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий автономный округ (26,5%), Ненецкий автономный округ (25,8%) и Москва (25,1%).
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Свердловская область заняла восьмое место среди регионов с максимальной долей ...06.07.2020 Челябинская область заняла 38 место в рейтинге материального благополучия населения регионов России
УрБК, Челябинск, 06.07.2020. В Челябинской области по итогам 2019 года 12,8% населения находится за чертой бедности, то ...19.08.2019 Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов по доступности бензина
Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов России по доступности бензина для населения, сообщает РИА ...19.08.2019 Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов по доступности бензина
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов России по доступности бензина ...08.07.2019 В Челябинской области более 13% населения живет за чертой бедности
УрБК, Челябинск, 08.07.2019. Агентство РИА «Рейтинг» опубликовало информацию о доходах населения в российских регионах. ...