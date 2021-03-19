В Новоуральске на предприятии Росатома внедрена система дистанционной аттестации сотрудников в Ростехнадзоре

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. В Новоуральске для аттестации работников АО «УЭХК» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») в области промышленной безопасности внедрена информационная система «Единый портал тестирования Ростехнадзора». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новые технологии позволят тестировать сотрудников предприятия в дистанционном режиме, без отрыва от основной производственной деятельности. В целом в АО «УЭХК» ежегодно проходит около 300 проверок персонала для подтверждения уровня знаний в области промышленной безопасности. Запуск единого портала позволит повысить оперативность прохождения обязательной аттестации работниками.
Фото предоставлено пресс-службой АО «УЭХК»
«Внедрение Единого портала позволило АО «УЭХК» сделать очередной шаг к цифровизации организационных процессов деятельности в рамках федерального законодательства», — отметила начальник лаборатории обеспечения надежности персонала УЭХК Наталья Ускова.
За счет автоматизации ввода сведений об аттестуемых в личном кабинете, планирования аттестации и оформления протокола заседания аттестационной комиссии сокращаются временные затраты сотрудников подразделений.
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. На «УЭХК» (предприятие Топливной компании Росатом «ТВЭЛ» в г. Новоуральске) введен в ...08.06.2020 УЭХК участвует в финансировании кампании по борьбе с COVID-19 в Новоуральске
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2020. АО «УЭХК» (Уральский электрохимический комбинат; предприятие Топливной компании ...28.04.2020 УЭХК обеспечил работников предприятия необходимыми средствами защиты в период пандемии
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2020. С целью обеспечения эпидемиологической безопасности работ АО «УЭХК» (предприятие ...28.01.2020 Центр комплексного обслуживания контейнеров УЭХК успешно прошел аудит
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2020. По результатам аудита Центра комплексного обслуживания (ЦКО) АО «УЭХК» (УЭХК, ...15.02.2018 УЭХК подвел итоги 2017 года в области промбезопасности, охраны труда и окружающей среды
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2018. В АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома ...