В Новоуральске на предприятии Росатома внедрена система дистанционной аттестации сотрудников в Ростехнадзоре

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. В Новоуральске для аттестации работников АО «УЭХК» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») в области промышленной безопасности внедрена информационная система «Единый портал тестирования Ростехнадзора». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Новые технологии позволят тестировать сотрудников предприятия в дистанционном режиме, без отрыва от основной производственной деятельности. В целом в АО «УЭХК» ежегодно проходит около 300 проверок персонала для подтверждения уровня знаний в области промышленной безопасности. Запуск единого портала позволит повысить оперативность прохождения обязательной аттестации работниками.





Фото предоставлено пресс-службой АО «УЭХК»



«Внедрение Единого портала позволило АО «УЭХК» сделать очередной шаг к цифровизации организационных процессов деятельности в рамках федерального законодательства», — отметила начальник лаборатории обеспечения надежности персонала УЭХК Наталья Ускова.



За счет автоматизации ввода сведений об аттестуемых в личном кабинете, планирования аттестации и оформления протокола заседания аттестационной комиссии сокращаются временные затраты сотрудников подразделений.