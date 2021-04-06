В суд направлено дело о даче взятки сотруднику Челябинской таможни

УрБК, Челябинск, 14.05.2021. В Курчатовский районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении жителя Казахстана, обвиняемого в даче взятки сотруднику региональной таможни. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
По версии следствия, в марте 2021 года таможенники обнаружили в машине обвиняемого 946 немаркированных автошин.
«За непринятие мер по передаче сведений о выявленном нарушении обвиняемый предложил взятку начальнику отдела Челябинской таможни в сумме 180 тыс. руб. При этом 1 тыс. долл. США он передал 12 марта 2021 года, намереваясь передать вторую часть взятки позднее. Мужчина задержан на месте совершения преступления, переданные денежные средства изъяты следственным органом», — говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».
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