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Вчера, 11:26

Частные дома в Свердловской области за год подорожали на 10,6%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Средняя цена частных домов в Свердловской области с мая 2020 года выросла на 10,6%, до 3 млн 588 тыс. 846 руб. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

С начала текущего года частные дома на Среднем Урале подорожали на 8,6%.

«Мы фиксируем повышение спроса на эту недвижимость в целом по стране на 11% за год, и в то же время падение предложения на 15,5%. Несомненно, в этом главную роль сыграла пандемия и ее последствия: закрытые границы, возможности удаленной работы», — рассказал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

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