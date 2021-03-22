Частные дома в Свердловской области за год подорожали на 10,6%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Средняя цена частных домов в Свердловской области с мая 2020 года выросла на 10,6%, до 3 млн 588 тыс. 846 руб. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
С начала текущего года частные дома на Среднем Урале подорожали на 8,6%.
«Мы фиксируем повышение спроса на эту недвижимость в целом по стране на 11% за год, и в то же время падение предложения на 15,5%. Несомненно, в этом главную роль сыграла пандемия и ее последствия: закрытые границы, возможности удаленной работы», — рассказал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
УрБК, Челябинск, 14.05.2021. Средняя цена загородных домов в Челябинской области с мая 2020 года снизилась на 5,7%, до ...22.03.2021 Средняя стоимость дач в Свердловской области за год выросла на 16%
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Средняя стоимость дач в Свердловской области с марта 2020 года выросла на 15,7% и ...12.01.2021 Загородные дома в Свердловской области в 2020 году подорожали на 2,7%
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2021. Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области в настоящее время составляет ...25.12.2020 Новостройки в Екатеринбурге с начала года подорожали на 18%
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2020. Средняя цена предложения в строящихся домах Екатеринбурга (за исключением элитного ...12.11.2020 Аренда частных домов в Челябинской области за год подорожала на 33,5%
УрБК, Челябинск, 12.11.2020. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Челябинской области в октябре ...