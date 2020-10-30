Уральское ГУ Банка России организует выставку о деньгах в рамках акции «Ночь музеев» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2020. В III квартале 2020 года кредитными организациями на территории Свердловской области ...

В III квартале 2020 года банками Свердловской области выявлено 488 фальшивых денежных знаков

УрБК, Челябинск, 21.05.2020. В банковской системе Южного Урала в I квартале 2020 года было выявлено 126 поддельных ...

С начала года в Свердловской области было выявлено фальшивых банкнот почти на 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. В первой половине 2018 года в Свердловской области было изъято из обращения около 250 ...