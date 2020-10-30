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Уральское ГУ Банка России организует выставку о деньгах в рамках акции «Ночь музеев» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Специалисты Уральского ГУ Банка России в рамках акции «Ночь музеев» в Екатеринбурге проведут программу под названием «Разговор о деньгах». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия, которое состоится 15 мая в Музее истории Екатеринбурга, состоится экскурсия по выставке «Время и деньги» и мастер-класс по определению подлинности денежных знаков.

«На мастер-классе эксперты Банка России с помощью специальных приборов покажут всем желающим защитные признаки подлинности банкнот, которые не видно невооруженным глазом. Также они расскажут, как проверить подозрительную купюру — в наклон, на просвет и на ощупь — и отличить фальшивку от настоящего билета Банка России», — сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Стенды выставки расскажут, как на протяжении столетий в нашей стране менялись деньги, а также процесс их изготовления, уточняют в Уральском ГУ Банка России.

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