УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. В Истокском районе Екатеринбурга построят новую кабельную линию электропередачи напряжением 110 киловольт. Соответствующее решение одобрила комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования администрации города под председательством главы муниципалитета Алексея Орлова.
«Для дальнейшего электроснабжения потребителей перспективной застройки жилого района Истокский Екатеринбургская электросетевая компания с разрешения муниципалитета разместит объект электросетевого хозяйства — кабельную линию электропередачи напряжением 110 киловольт. Мероприятие запланировано в рамках перевода существующей подстанции «Нива» с 35 киловольт на более высокое напряжения», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.
Также комиссия приняла решение провести общественные обсуждения по проекту реконструкции напорного коллектора для того, чтобы обеспечить подключение к сетям водоотведения строящихся жилых объектов на Широкой Речке. Предполагается обновить участок от канализационной насосной станции № 52 на ул. Феофанова, 7а до врезки в коллектор диаметром 500 мм на ул. Анатолия Муранова.
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