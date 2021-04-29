В Свердловской области репчатый лук за неделю подорожал на 6%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. С 4 по 11 мая 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на репчатый лук выросли на 6,41% (до 34,34 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, выросли цены на свежие огурцы (на 4,9%, до 164,23 руб. за кг), пшеничную муку (на 2,06%, до 46,56 руб. за кг), свежую белокочанную капусту (на 1,82%, до 28,52 руб. за кг), морковь (на 1,73%, до 52,19 руб. за кг), мясные консервы для детского питания (на 1,42%, до 758,45 руб. за кг), а также на питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,33%, до 87,5 руб. за литр).



В то же время, согласно данным ведомства, за неделю значительнее всего снизились цены на глазированные шоколадом мягкие конфеты (на 3,86%, до 337,17 руб. за кг), свежие помидоры (на 3,25%, до 152,7 руб. за кг), яблоки (на 2,63%, до 111,28 руб. за кг), а также на вареную колбасу (на 1,31%, до 422,58 руб. за кг).