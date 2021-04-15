Завод по производству тротуарной плитки «Атомстройкомплекса» отмечает свое 15-летие

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Завод строительных материалов «Берит», входящий в состав компании «Атомстройкомплекс», отмечает свое 15-летие, сообщает пресс-служба застройщика.



История завода началась с небольшого цеха металлоконструкций. Сегодня предприятие насчитывает четыре производственных линии общей площадью более 50 тыс. кв. м., на которых ведется выпуск продукции для строительства и благоустройства.







«Миссия компании — сделать город комфортнее и привлекательнее. В прошлом году на заводе запустили в производство новую форму тротуарной плиты без фаски. По такому покрытию удобно передвигаться на велосипедах, роликах, самокатах, мамам с колясками. Если говорить об итогах работы, то проще просто посмотреть на Екатеринбург. Все центральные улицы, значимые объекты, такие как Вайнера, Ленина, площади перед резиденцией губернатора и зданием аэропорта Кольцово, — везде можно встретить благоустройство, выполненное из продукции завода «Берит». Это осязаемый, видимый результат работы, которым в трудовом коллективе гордятся», — говорится в сообщении.



«Берит» — одно из двенадцати предприятий, которые входят в состав холдинга «Атомстройкомплекс».







«Коллектив «Берита» славится высочайшим профессионализмом, способностью выполнить задачу любой сложности с должным качеством и в заявленные сроки. Такая репутация дорогого стоит. Команда профессионалов — главный актив нашей компании. Спасибо всему коллективу за самоотверженный труд и любовь к своему делу. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успешной реализации всех намеченных планов!» — заявил генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»