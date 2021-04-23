УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:44

Средняя цена частного дома на Южном Урале превышает 3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 14.05.2021. Средняя цена загородных домов в Челябинской области с мая 2020 года снизилась на 5,7%, до 3 млн 074 тыс. 942 руб. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

С начала текущего года частные дома в регионе подорожали на 9,2%.

В целом по стране средняя цена индивидуальных домов за год увеличилась на 3,9%. В лидерах роста — Амурская область (+16,3%), Хабаровский край (+16,2%), Коми (+15,1%), Хакасия (+15%) и Удмуртия (+14,8%).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.04.2021 Средняя цена аренды дач на Южном Урале снизилась до 31 тыс. рублей в месяц

УрБК, Челябинск, 23.04.2021. Средняя цена аренды дач в Челябинской области за последний год снизилась на 2,9%, до 31 ...

12.01.2021 Средняя цена загородных домов на Южном Урале за год снизилась на 8,6%

УрБК, Челябинск, 12.01.2021. Средняя стоимость загородных домов в Челябинской области в настоящее время составляет 2 ...

30.10.2020 Загородные дома в Челябинской области с начала года подешевели на 3,7%

УрБК, Челябинск, 30.10.2020. На 1 октября средняя стоимость загородных домов в Челябинской области составляет 2 млн 964 ...

10.03.2020 Аренда загородных домов в Екатеринбурге за месяц подешевела почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2020. С января по февраль 2020 года средняя ставка на аренду загородных домов в России ...

12.02.2020 Средняя цена на дачи в Челябинской области за год снизилась на 5%

УрБК, Челябинск, 12.02.2020. В Челябинской области средняя цена на дачи в IV квартале 2019 года снизились на 5% по ...

Популярные новости
15.04.2021Новые возможности уральской медицины16.04.2021«НЕЙВУ» наказали за валюту15.04.2021Овощи надавили на инфляцию16.04.2021Рационализаторы повышают эффективность ММК19.04.2021«Атомстройкомплекс» осваивает новую технику
Архив новостей
Май 2021 (224)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18