Средняя цена частного дома на Южном Урале превышает 3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 14.05.2021. Средняя цена загородных домов в Челябинской области с мая 2020 года снизилась на 5,7%, до 3 млн 074 тыс. 942 руб. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
С начала текущего года частные дома в регионе подорожали на 9,2%.
В целом по стране средняя цена индивидуальных домов за год увеличилась на 3,9%. В лидерах роста — Амурская область (+16,3%), Хабаровский край (+16,2%), Коми (+15,1%), Хакасия (+15%) и Удмуртия (+14,8%).
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