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Вчера, 17:54

ЦБ прогнозирует рост российской экономики в текущем году на 4%

Банк России ожидает, что в 2021 году экономика РФ вырастет на 4%. Об этом рассказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов в ходе расширенного заседания наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина.

«В этом году рост, по-видимому, будет ближе к 4%. Это во многом восстановительный рост, повышенным он останется и в следующем году, но потом, скорее всего, без каких-то серьезных преобразований, увеличения инвестиционной активности, роста инвестиций в экономике мы не сможем расти быстрее вот этого потенциала, то есть 2% — это то, на что можно ориентироваться в долгосрочном плане», — заявил К. Тремасов (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, что в конце апреля аналитики ЦБ рассказали об устойчивом характере восстановления российской экономики.

«По итогам I квартала оборот розничной торговли приблизился к уровню до начала пандемии. Активно восстанавливается сектор услуг населению. Этому способствует последовательное снятие ограничительных мер и постепенная вакцинация. Согласно данным мониторинга Банка России, более половины опрошенных предприятий сообщают о том, что спрос на их продукцию вернулся или превысил уровни до начала пандемии. Продолжается рост инвестиционного спроса. В отдельных отраслях возможности наращивания выпуска отстают от расширяющегося спроса в том числе в связи с нехваткой рабочей силы. Происходит снижение безработицы», — говорилось в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

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