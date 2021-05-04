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Вчера, 17:42

Задолженность населения России за электричество в 2021 году выросла на 11%

УрБК, Москва, 13.05.2021. Задолженность российских граждан за электроэнергию по итогам I квартала 2021 года выросла на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 73,9 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова.

По его словам, совокупная задолженность всех абонентов за тот же период выросла на 11,7%, до 333,2 млрд руб.

В целом долги на розничном рынке электроэнергии на конец марта составили 333,2 млрд руб., что на 11,7% выше, чем аналогичный показатель прошлого года.

Уровень собираемости платежей в стране с января по март 2021 года составил 95,1%. В январе 2021 года — 80%.

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