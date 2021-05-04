Задолженность населения России за электричество в 2021 году выросла на 11%

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. Уровень смертности в Свердловской области по итогам I квартала 2021 года вырос на 20% ...

Смертность на Среднем Урале в I квартале 2021 года выросла на 20%

УрБК, Челябинск, 04.05.2021. Уровень смертности в Челябинской области по итогам I квартала 2021 года вырос на 18,5% по ...

Смертность в Челябинской области в I квартале 2021 года выросла на 18,5%

УрБК, Москва, 11.03.2021. Дефицит бюджета РФ по итогам первых двух месяцев 2021 года составил 645,05 млрд руб., следует ...

Дефицит бюджета РФ по итогам января-февраля 2021 года составил 645,05 млрд рублей

УрБК, Москва, 01.02.2021. Совокупная задолженность по ипотеке в РФ с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года выросла ...

Совокупная задолженность по ипотеке в РФ в 2020 году выросла на 21%

Задолженность потребителей на розничном рынке электроэнергии в России с начала года выросла на 19%

УрБК, Москва, 07.05.2018. Задолженность потребителей на розничном рынке электроэнергии в России, по данным на конец ...