В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело за организацию покерных турниров

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Проведение азартных игр, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.



По версии следствия, подозреваемый организовал работу нелегального казино в арендованном помещении на площади Жуковского. Здесь были размещены семь игорных столов, приобретено необходимое количество фишек и игральных карт.



«Противоправная работа этого азартного заведения была пресечена сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка», — уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



При этом ранее были осуждены двое сообщников подозреваемого.