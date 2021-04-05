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Вчера, 17:24

В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело за организацию покерных турниров

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Проведение азартных игр, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

По версии следствия, подозреваемый организовал работу нелегального казино в арендованном помещении на площади Жуковского. Здесь были размещены семь игорных столов, приобретено необходимое количество фишек и игральных карт.

«Противоправная работа этого азартного заведения была пресечена сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка», — уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

При этом ранее были осуждены двое сообщников подозреваемого.

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